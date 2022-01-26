Fenerbahçe savunmasında üç yolcu

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan üç savunma oyuncusu olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe’de, takımdan ayrılması muhtemel isimler var. Bunlardan üçü Min Jae Kim, Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos…

Everton'ın başına geçmeye hazırlanan Vitor Pereira'nın, Kim'i transfer etmek için rapor verdiği belirtildi.

Toulouse'dayken Tisserand’in hocalığını yapan Pascal Dupraz, şimdiki takımı St. Etienne adına devreye girdi; kiralama teklifi yapıldı. Fenerbahçe ise zorunlu satın alma maddesini istemeyen Fransız ekibine Tisserand'ın bonservisinin 4 milyon Euro olduğunu iletti.

Sezon başında Beercshot kulübüne kiralanan Lemos'a da ülkesi takımı Penarol talip oldu. Sarı-lacivertliler, gelen teklifi değerlendirip yanıt verecek.

KONAN’DA İŞLEM TAMAM

Öte yandan Fenerbahçe’de sol bek takviyesinde mutlu son yakın… Fenerbahçe ile Reims kulübü, Ghislain Konan'ın transferi konusunda el sıkıştı.

Sarı-lacivertliler 2.5 milyon Euro'ya ek olarak performans bonusları ödeyecek. 26 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuyla da görüşmelerin kısa süre içinde noktalanması ve imzaların atılması bekleniyor.