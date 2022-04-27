Fenerbahçe seferberlikte… Sonuna kadar Jorge Jesus

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus’un kulübün yeni projesi hakkındaki görüş alışverişi olumlu geçti. Yönetim yıllık ücrette tüm fedakârlığı yapacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü belirleme çalışmaları hız kazandı. Kısaca detaylara inelim… Başkan Ali Koç'un Lizbon'da yüz yüze görüştüğü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin şu andaki liste başı adayı. Taraflar isteklerini ve beklentilerini birbirine anlattı. Özellikle Koç'un sunduğu vizyon ve yeni projesinin ana hatları Jesus'u etkiledi. Bununla birlikte henüz kesin anlaşma sağlanmadı. En büyük ayrılık, Jorge Jesus ve ekibinin maliyeti…

TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Jesus ve yardımcılarının toplam maaş maliyeti 7 milyon Euro'yu aşıyor. Başkan Ali Koç ise mevcut ekonomik ortamda bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Buna karşın yönetim her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Taraflar bu hafta içinde en az bir görüşme daha yapacak. Jorge Jesus, en doğru kararı vermek adına gelen tüm teklifleri değerlendirip mayıs ayı içinde yanıt vermek istiyor. Fenerbahçe tarafı ise süreci hızlandırmanın peşinde.

NEDEN JESUS’A DÖNÜLDÜ

1- Joachim Löw'ün uzun süredir kulüp takımı çalıştırmaması nedeniyle Başkan Ali Koç'un en başından itibaren öncelikli hedefi Jorge Jesus'tu.

2- Hata yapmama adına yine de görüşülen Löw'ün bir türlü olumlu yanıt vermeyip bekletmesi ve talepleri yönetimi sonunda bezdirdi.

3- Jorge Jesus'un kulüp takımlarındaki tecrübesi ve kupalar kazanması yönetimi etkiledi. Flamengo'da 8 ayda 5 kupa kazanması buna örnek.

4- Otoritesi ve elindeki malzemeyi iyi kullanması, Jesus'un Fenerbahçe'yi kısa sürede şampiyonluk rotasına sokacak isim olarak görüldü.