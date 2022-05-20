Fenerbahçe, Serdar Aziz’le sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kulübü, bir süredir sözleşme uzatma görüşmeleri sürdürdüğü Serdar Aziz ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, deneyimli stoperin yeni sözleşmeye imza attığını resmen duyurdu...

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Serdar Aziz, sarı lacivertli kulüple 3 yıllık anlamaya vardı. 2019’da transfer olduğu Fenerbahçe’de kariyerine devam etme kararı alan Aziz, “İnşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 2018-2019 ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Serdar Aziz'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Serdar Aziz, 2025 yılına kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek” ifadelerine yer verildi.

SERDAR AZİZ: FORMANIN AĞIRLIĞINI HER ZAMAN BİLDİM

İmza sonrası Fenerbahçe’nin televizyon kanalına konuşan Serdar Aziz, “Türkiye'nin en büyük kulübünde kaldığım için çok mutluyum. Mutlulukla da burada devam ettim. İlk imzamızı 2019 yılında attık Fenerbahçe'ye. Şimdi tekrar uzatıyoruz. Hem ailem hem de ben çok mutluyuz. Beni ilk günden bugüne kadar destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Başkanımız Ali Y. Koç'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben bu formanın ağırlığını her zaman çok iyi bildim. Sahada da elimden gelen mücadelenin en iyisini verdim. Bundan sonra da vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu şanlı formamızı en iyi şekilde terleyeceğim ve inşallah futbolu da Fenerbahçe'de bırakacağım” şeklinde konuştu.

BAKİ: EKSİK OLAN KUPA SÖZÜ VAR

Fenerbahçe’nin yöneticisi Selahattin Baki ise, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle hayırlı olsun. Ben de ekstra mutluyum çünkü ben yönetime girdiğim zaman benim de A'dan Z'ye içinde bulunduğum ilk transferdi, Serdar Aziz. Aradan üç sene geçmiş. Bugüne kadar performans ve karakterle alakalı hiçbir sorun yaşamadığımız, hem idmanda hem maçlarda elinden geleni ortaya koymaya çalışan çok iyi bir kardeşimiz. Bizden birisi, üç yılda da bunu ispatladı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe kariyerinde eksik olan bir kupa sözü var. İnşallah onu da bu sene hep beraber saha içinde saha dışında bir bütün olarak mücadeleyi verip kazanacağız. Hayırlı olsun, mutluyum.”