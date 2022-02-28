Fenerbahçe, seriyi Kasımpaşa’da da sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kapanış maçı Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

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Slavia Prag'a Kadıköy'de olduğu gibi deplasmanda da 3-2 mağlup olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Üst üste gelen Giresunspor ve Hatayspor zaferleriyle sezonu ilk 2'de bitirme hedefinde iddiasını artıran sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da mağlup ederse ligde ekim ayından sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanmış olacak.

Sezonun ilk yarısında da Giresunspor (2-1), Hatayspor (2-1) ve Kasımpaşa'yı (2-1) mağlup eden Fenerbahçe 3'te 3 yapmıştı. Bugün alınacak galibiyetle bu seri tekrarlanmış olacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Novak, Gustavo ve Ferdi forma giyemeyecek. Bel ağrıları devam eden ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren tecrübeli yıldız Mesut Özil'in de yedek soyunacağı öğrenildi.

ARDA GÜLER KULÜBEYE

Arda Güler, Slavia Prag deplasmanındaki performansıyla Avrupa'nın da dikkatini çekmişti. 17 yaşına giren genç yıldız adayının bugünkü Kasımpaşa deplasmanında ise yedek kulübede olması bekleniyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın orta alanda Crespo, Zajc ve İrfan Can'ı kullanacağı öğrenildi.

İRFAN CAN’A KART UYARISI

Teknik heyet, Kasımpaşa maçı öncesi İrfan Can'ı kart görmemesi konusunda uyardı. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak Gustavo ve Novak'la birlikte sarı kart ceza sınırında bulunan başarılı orta saha, bugünkü karşılaşmada kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak kritik Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Crespo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi, Valencia

Hakem: Mete Kalkavan

Saat: 20.00

Stat: Recep Tayyip Erdoğan