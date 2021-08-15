Fenerbahçe sezonu Adana Demirspor maçıyla açıyor

29 derece ve yüzde 70 nem altında oynanması beklenen Adana Demirspor mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia sakatlıkları nedeniyle yok.

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Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, sezonu ligin yeni ekibi Adana Demirspor deplasmanında açıyor. Hakem Ali Şansalan’ın yöneteceği ve saat 21.45'te oynanacak mücadelede hava sıcaklığının 29 derece, nem oranının ise yüzde 70 olması bekleniyor. Adana ekibi, Mario Balotelli transferiyle sezona büyük umutlarla giriyor.

Fenerbahçe ise sezona kadro olarak sıkıntılı başlayacak. Omuzundan sakatlanan Pelkas ile adale ağrıları olan Valencia, kadroda yer alamayacak. Forvet transferinde geç kalan Fener'de gol umudu Serdar Dursun olacak. Yeni transferler Caulker, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp'ın lisansı çıkarılmadı. Pereira, Caulker'ın takımdan gönderilmesini talep etmişti. 3 puanla start vermek isteyen sarı-lacivertlilerin oyun sistemi 3-4-3 olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Gökhan İnler, Sinan, Dibba, Belhanda, Akintola, Balotelli

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun