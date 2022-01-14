Fenerbahçe silbaştan! İsmail Kartal hızlı başladı…

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal, mental anlamda dibe vurmuş takımı ayağa kaldırmaya çalışacak, ideal 11’ini ve oyun anlayışını belirleyecek, önümüzdeki sezon için rapor da hazırlayacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Teknik direktör sorununu sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe, yeni bir sayfa daha açtı. Kartal, hazırlanarak geldiği sarı-lacivertli takımda ağır bir yükün altına girdi:

KARTAL NE YAPIYOR, NE YAPACAK?

Mental anlamda dibe vurmuş, konsantrasyonu kaybetmiş futbolcuları yeniden bir hedef doğrultusunda birleştirmeye çalışıyor.

Bazı futbolcular için bireysel antrenman programı hazırlayacak. Yeni gelecek teknik heyete takımla ilgili geniş kapsamlı bir rapor sunacak.

Göreve başladıktan sonra kapandığı tesislerden mecbur kalmadıkça çıkmayacak.

Oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor, beklentilerini anlatıyor. Adeta bir mentör gibi çalışıyor.

Tüm çalışmalar anlık verilerle incelenecek ve oyuncular buna göre uyarılacak.

FENERBAHÇE NASIL OYNAYACAK?

Öncelikle ideal 11 belirlenecek. Sakat ve cezalı olmadığı sürece kadroda değişiklik yapılmayacak.

Aynı anda uyumlu hareket edebilen, tüm bloklar arasında ahengin olduğu bir takım hedefleniyor. Savunma-hücum bütünlüğü olacak.

Oyunun merkezinde Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci olacak. Bu iki oyuncunun skora katkısı artacak.

Pas sayısıyla birlikte topun hızı artacak. Takım savunmasındaki arızalar giderilecek. Hücum varyasyonları çeşitlenecek. Top kayıpları minimize edilecek. Hedef, seyir zevki yüksek bir takım.

HERKES VİTES YÜKSELTECEK

İsmail Kartal'ın oyuncularından istekleri belli oldu. Deneyimli hocanın “Herkes vites yükseltecek. Sahaya yüreğini ortaya koyacak. Benim düşüncem tüm oyuncuların taşın altına elini soktuğu bir takım oluşturmak. Önyargım ve saplantım yok” dediği öğrenildi.

KAPTANLARLA ÖZEL GÖRÜŞME

Mesut ve Gustavo'nun yanı sıra tecrübeli isimler Sosa, İrfan Can ve Mert Hakan ile yaptığı toplantıda Kartal, “Bizi başarıya ulaştıracak en büyük etken takımdaki birlik-beraberlik ve aile ortamı olacak. Birlikte hareket edeceğiz. Sizler en büyük yardımcım olacaksınız” şeklinde konuştu.

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