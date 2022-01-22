Sivasspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri!

Süper Lig 23. haftasında Sivasspor'a konuk olmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve eksikleri belli oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın forvet ve savunmadaki tercihleri netleşti...

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Fenerbahçe’nin hocası İsmail Kartal, santrfor tercihini yine Serdar Dursun'dan yana kullanacak. Sakatlığı geçen Berisha'nın yedek soyunması, Valencia'nın hücum hattının sol kanadında oynaması bekleniyor. İyileşen Novak, sol bekteki yerini alacak.

Muhtemel 11’ler:

Sivasspor : Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Özkan, Cofie, Erdoğan, Kayode, Henrique, Yatabare

: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Özkan, Cofie, Erdoğan, Kayode, Henrique, Yatabare Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Novak, Crespo, Sosa, Osayi, İrfan Can, Valencia, Serdar Dursun.

2 FUTBOLCU POZİTİF

Sarı-lacivertli kulüp, 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır” denildi.

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de Sivas maçı öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Novak, Sivas maçında kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

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