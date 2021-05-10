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Fenerbahçe, Sivasspor’u 29 maçta 17 kez yendi

Süper Lig'de evinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı 29 maçın 17'sini kazanırken, 6 müsabakada mağlup oldu. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Güncellenme: 12:57, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe, Sivasspor’u 29 maçta 17 kez yendi

Fenerbahçe, Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçla birlikte 30. kez rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’de yer aldığı 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 29 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 6’sını Sivasspor kazanırken, 6 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 29 maçta toplamda 64 gol kaydederken, Sivasspor 39 golle cevap verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona ermişti.

Fenerbahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

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Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Sivasspor’u yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas ve Serdar Aziz, sarı kart görmeleri halinde son hafta Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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