Fenerbahçe Slaven Bilic iddiasında flaş gelişme! Resmen açıklandı…

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Slaven Bilic, çalıştırdığı takımdan resmen ayrıldı. Bu gelişmenin ardından gözler Fenerbahçe tarafına çevrildi. Beijing Guoan'ın açıklamasındaki Avrupa detayı dikkat çekti...

Sozcu.com.tr

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Vitor Pereira’nın ayrılığından beri teknik direktör koltuğunu boş tutan Fenerbahçe’yi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün sezon başında göreve getirmek istediği Slaven Bilic, Çin’de çalıştırdığı Beijing Guoan ile yollarını resmen ayırdı.

Sezon başında Beijing Guoan’ın bırakmak istemediği Hırvat çalıştırıcı, Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmesine rağmen birleşme gerçekleşememişti. Ancak, Çin kulübü 53 yaşındaki Hırvat teknik adamın sözleşmesinin feshedildiğini duyurunca, gözler Fenerbahçe’ye çevrildi. Joachim Löw ve Jorge Mendes gibi teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerin, Bilic konusunda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

BEIJING’İN AÇIKLAMASINDAKİ ‘AVRUPA’ DETAYI

Beijing Guoan’ın yaptığı açıklamada, sözleşme feshinin karşılıklı anlaşma yoluyla yapıldığı belirtilirken, “Beijing Guoan Kulübü, özverili ve sıkı çalışmaları için Slaven Bilic ve ekibine en içten teşekkürlerini sunar. Kulüp, sayın Bilic’in salgın altındaki ailesiyle birlikte olmak için Avrupa’ya dönme kararını ve ruh halini tam olarak anlıyor ve destekliyor” denildi.

22 MAÇ ÇALIŞTIRDI

Ocak 2021’de Çin ekibinde göreve başlayan Bilic, 22 maçta 1.50 puan ortalaması yakaladı. 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ı çalıştıran ve 1.82 ortalamayı yakalamıştı. Beşiktaş’ın ardından West Ham United, Ittihad ve West Bromwich takımlarını yöneten Bilic, daha önce Hajduk Split, Hırvatistan Milli takımı ve Lokomotiv Moskova’da görev aldı.