Fenerbahçe Slavia Prag karşısında avantaj peşinde

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Çek Ligi lideri Slavia Prag’ı konuk ediyor. Ozan, Mesut ve S.Dursun’un durumları maç saati belli olacak. Gustavo, İrfan Can ve Novak yok.

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Fenerbahçe adına sıkıntılarla geçen sezonun kurtarma sınavı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sarı-lacivertliler, son Çek şampiyonu ve şu anki lig lideri Slavia Prag'ı ağırlıyor. Süper Lig'de gerilerde kalan, Türkiye Kupası'na havlu atan Kanarya, Avrupa'da yoluna devam etmek adına ilk maçta avantajlı bir skor almanın peşinde. Mücadelenin rövanşı 24 Şubat'ta Prag'da…

RAKİP HOCA ÇEKYA’DA KALDI

Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde Gustavo, Novak ve İrfan Can'ın sakatlıkları bulunuyor. Crespo, Burak ve Rossi ise Avrupa kadrosunda yer almıyor. Gribal enfeksiyonu bulunan Ozan Tufan'ın durumu maç saati belli olacak. Elmacık kemiğinde kırık bulunan Serdar Dursun ile sakatlıktan çıkan Mesut Özil'in durumları maç saati netleşecek. Slavia'da ise sağlık sorunu yaşayan teknik patron Jindrich Trpisovsky İstanbul'a getirilmedi.

ÇEKYA’YA KARŞI 10’DA 4

Fenerbahçe, Çekya ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki 11. maçına çıkacak. Dört farklı Çekya temsilcisine karşı dört galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler sekiz gol atarken Çek ekipleri 18 kez ağları sarstı.