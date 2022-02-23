Fenerbahçe, Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu! Mesut Özil kararı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Çekya’da karşılaşacağı Slavia Prag maçının kamp kadrosunu açıkladı. İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hakkında son karar verildi.

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Fenerbahçe, yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya'da Slavia Prag ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı maç için kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede; sarı kart cezalısı Miha Zajc ile sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Filip Novak ve Mesut Özil yer almıyor.

MESUT ÖZİL İSTANBUL’DA KALDI

Fenerbahçe’nin Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil’in İstanbul’da kalması kararlaştırıldı.

Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı. İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut Özil’in tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul’da sürdürmesi kararı alındı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Çuha, Pelkas, Osayi Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.