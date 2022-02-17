Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Slavia Prag UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve İrfan Can'ın sakatlıkları nedeniyle, Crespo, Burak ve Rossi ise Avrupa kadrosunda yer almaması sebebiyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe Slavia Prag maçı bu akşam 20:45'te Exxen'de canlı yayın ile ekranlara gelecek.

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Yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden Fenerbahçe, ilk mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de mücadelede sağlık sorunu yaşayan Slavia Prag teknik patron Jindrich Trpisovsky İstanbul’a getirilmedi.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Slavia Prag maçı 17 Şubat Perşembe günü 20:45’de oynanacak ve mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.

Mücadelenin rövanşı ise 24 Şubat’ta oynanacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Holes, Taloverov, Ousou, Dorley, Traore, Sevcik, Schranz, Lingr, Olayinka, Tecl

RAKİP HOCA ÇEKYA'DA KALDI

Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde Gustavo, Novak ve İrfan Can’ın sakatlıkları bulunuyor. Crespo, Burak ve Rossi ise Avrupa kadrosunda yer almıyor. Gribal enfeksiyonu bulunan Ozan Tufan’ın durumu maç saati belli olacak. Elmacık kemiğinde kırık bulunan Serdar Dursun ile sakatlıktan çıkan Mesut Özil’in durumları maç saati netleşecek. Slavia’da ise sağlık sorunu yaşayan teknik patron Jindrich Trpisovsky İstanbul’a getirilmedi.

ÇEKYA'YA KARŞI 10'DA 4

Fenerbahçe, Çekya ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki 11. maçına çıkacak. Dört farklı Çekya temsilcisine karşı dört galibiyet, bir beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler sekiz gol atarken Çek ekipleri 18 kez ağları sarstı.