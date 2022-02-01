Fenerbahçe sol bek transferine yoğunlaştı! Uğur Çiftçi ve Eren Elmalı…

Fenerbahçe yönetimi sol bek için tüm kozlarını oynuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Ghislain Konan’ın menajerinin sürekli fiyat artırması nedeniyle Sivassporlu Uğur Çiftçi’ye yöneldi. Yiğidolar 3 milyon Euro isterken pazarlık hızlandı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin sol bek transferinde son dakika gelişmesi… Sarı-lacivertliler, Ghislain Konan transferinde geri adım attı.

Fransa'nın Reims kulübüyle 2.5 milyon Euro bonservis karşılığı anlaşmaya varan yönetim, oyuncunun menajerlerinin sürekli fiyat artırması üzerine bu transferi tamamen askıya aldı.

Edinilen bilgilere göre oyuncu cephesi, son olarak imza parası istedi bu da Fenerbahçe'nin transferden vazgeçip masadan kalkmasına neden oldu.

ALTERNATİF EREN ELMALI

Bunun üzerine yurtiçi pazara dönüldü. Gelecek sezon, sahada dört yerli futbolcu bulundurma zorunluluğu da etkili oldu. Liste başındaki isim Sivasspor'dan Uğur Çiftçi…

29 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro isteniyor. Fenerbahçe pazarlıkta; bir miktar para ve takas formülü masada. Alternatif aday ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki futbolcusu Eren Elmalı. Uğur, bu sezon 28 maçta 5 asist yaptı. Eren ise 23 mücadelede 2 gol pası verdi.

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