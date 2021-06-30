Fenerbahçe, Steven Caulker’ı resmen açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Steven Caulker’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’nin Twitter hesabından transferle ilgili video paylaşımı yapıldı.