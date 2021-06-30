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Fenerbahçe, Steven Caulker’ı resmen açıkladı

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet ettiği Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme: 21:52, 30/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe, Steven Caulker’ı resmen açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Steven Caulker’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’nin Twitter hesabından transferle ilgili video paylaşımı yapıldı.

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