Fenerbahçe, Steven Caulker’ı resmen açıkladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Steven Caulker’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile 2+1 sezonluğuna anlaşma sağlamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Steven Caulker” ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe’nin Twitter hesabından transferle ilgili video paylaşımı yapıldı.
https://t.co/7C9xTDgYsF pic.twitter.com/jrBUVhoq21
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 30, 2021