Fenerbahçe taraftarı, Bakasetas’a yabancı madde yağdırdı

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması yüksek gerilimli bir ortamda oynanırken, bordo mavili ekibin yıldızı Anastasios Bakasetas kendisine isabet eden yabancı maddeler nedeniyle yerde kaldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 28. hafta mücadelesinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında zaman zaman tansiyon arttı. İlk yarının son düdüğüyle sahaya giren bir taraftar, hakem Zorbay Küçük’e saldırmak istedi. İkinci yarının başında ise, Trabzonspor’un yıldız ismi Anastasios Bakasetas sahaya atılan yabancı maddelerin hedefi oldu.

Korneri kullanmak için Fenerbahçe kalesini sol taraftan gören noktada hazırlanan Bakasetas, Fenerbahçeli taraftarların saha içine attığı su şişelerinden nasibini aldı. Kendisini yere bırakan Yunan futbolcu acı içinde kalırken, Fenerbahçeli futbolcular olay yerine giderek taraftarı sakinleştirmeye çalıştı.

Ciddi bir durumu bulunmayan Bakasetas, taraftarın sakinleşmesinin ardından köşe vuruşunu kullandı.

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