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Fenerbahçe taraftarına ‘kara liste’ şoku! Maça giremediler…

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı öncesinde bazı sarı lacivertli taraftarların kombineleri bloke edildi. Stada giremeyen taraftarlar yaşadıkları şoku sosyal medyada paylaşırken, maçın ilk yarısı oynanırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 19:19 - 26 Aralık 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe taraftarına ‘kara liste’ şoku! Maça giremediler…

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de ‘kara liste’ şaşkınlığı yaşandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçı için Ülker Stadyumu’na gitti ancak, kombinelerinin bloke olduğu haberiyle sarsıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Passo Lig sisteminde kara listede oldukları uyarısıyla karşılaştılar. Kadıköy’de oynanan son Beşiktaş derbisinde bazı tribünler ceza almıştı. Ancak kara listeye alınan taraftarların, ceza alan tribünlerde yer almadıkları anlaşıldı.

Sozcu.com.tr’nin aldığı bilgiye göre; ‘bazı taraftarların’ kombinelerinin kulüp tarafından bloke edildiği doğrulandı. Sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmazken, ne kadar sayıda taraftarın kombinesinin bloke edildiği veya nedeni hakkında net bir bilgi verilmedi.

SONRADAN STADA ALINDILAR

Öte yandan tepkilerin artmasının ardından kombineleri bloke edilen taraftarlar maçın ilk yarısı oynandığı sırada ‘bu maçlık’ stada alındıklarını açıkladılar.


MAÇ ÖNCESİ PROTESTO

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın' şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

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