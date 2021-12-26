Fenerbahçe taraftarına ‘kara liste’ şoku! Maça giremediler…

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı öncesinde bazı sarı lacivertli taraftarların kombineleri bloke edildi. Stada giremeyen taraftarlar yaşadıkları şoku sosyal medyada paylaşırken, maçın ilk yarısı oynanırken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de ‘kara liste’ şaşkınlığı yaşandı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçı için Ülker Stadyumu’na gitti ancak, kombinelerinin bloke olduğu haberiyle sarsıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Passo Lig sisteminde kara listede oldukları uyarısıyla karşılaştılar. Kadıköy’de oynanan son Beşiktaş derbisinde bazı tribünler ceza almıştı. Ancak kara listeye alınan taraftarların, ceza alan tribünlerde yer almadıkları anlaşıldı.

Sozcu.com.tr’nin aldığı bilgiye göre; ‘bazı taraftarların’ kombinelerinin kulüp tarafından bloke edildiği doğrulandı. Sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmazken, ne kadar sayıda taraftarın kombinesinin bloke edildiği veya nedeni hakkında net bir bilgi verilmedi.

SONRADAN STADA ALINDILAR

Öte yandan tepkilerin artmasının ardından kombineleri bloke edilen taraftarlar maçın ilk yarısı oynandığı sırada ‘bu maçlık’ stada alındıklarını açıkladılar.

33. dakikada tribüne alındık “bu maçlık”. — ç. (@cobankundilli) December 26, 2021

Kulüp tarafından birçok kombine sahibinin kombinesine bloke konulduğu iddia ediliyor. Böyle bir yanlışın yapılmadığını düşünüyorum. Düşünmek istiyorum. Bu iddialar çoğalıyor, yönetimden aksi yönde bir açıklama görmeyi bekliyorum, umuyorum. @cangebetas — Bora Giray (@BoraGiray1) December 26, 2021

bu nedir bu ne rezalet eyyy büyük başkan ? @Fenerbahce pic.twitter.com/EIaJVdVtBY — Osman Taş (@10smantas) December 26, 2021

KOMBİNELERİMİZ İPTAL EDİLMİŞ

MAÇA ALINMADIK,YAZIKLAR OLSUN @Fenerbahce — Oğuzhan Sevimli (@ozist12) December 26, 2021

Saraçoğlu’nda kombine sahibi bazı taraftarlarımız, kombinelerinin bloke edilmesi sebebiyle stadyuma giremiyor. — Fener edya (@fenerrmedyaa) December 26, 2021

Kadıköy’deki son iç saha maçında ,Ali Koç’a istifa diye tezahürat yapan kısımdaki taraftarlar kara listeye alınmış. İroni sandım ama gerçekmiş. Bildiğin adam parayı vermiş kombine almış ama başkanına istifa et dediği için maça alınmıyor. Bu suç değil mi ? — Cep Chi usta 2 (@tazz0434) December 26, 2021



MAÇ ÖNCESİ PROTESTO

Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın' şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.