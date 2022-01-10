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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki

Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada protesto tezahüratlarında bulundu.

Yayınlanma: 21:46 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmanın son 20 dakikasına, taraftarların tepkileri damga vurdu. Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, uzun süre “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu.

Fenerbahçe’nin 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenik duruma düşmesinin ardından tepkilerini dile getiren taraftarlar, ilk olarak “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde tezahüratta bulundu. Bu tezahüratın ardından da “Yönetim istifa” ve “Ali Koç istifa” temposu tutuldu.

Taraftarlar, maçın son bölümünde de Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratta bulunurken, son düdük ile birlikte ıslıkla protestolarını sürdürdü. Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı 2-1 kazanan Adana Demirspor futbolcularını da maç sonrası alkışladı.

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