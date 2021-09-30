Fenerbahçe taraftarından şok tepki! Su bardakları atıldı…

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de büyük bir üzüntü yaşadı. Maç içinde bazı futbolcuları protesto eden Fenerbahçe taraftarı, sarı lacivertli futbolcuların olduğu kulübeye su şişesi fırlattı. Maç sonunda ise, kale arkası tribününde yer alan taraftarlar futbolcuları çağırarak alkışla moral verdi.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Ligi’nde Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, D Grubu ikinci maçını 3-0 kaybederek taraftarı önünde şok bir sonuçla sahadan ayrıldı. Maç içerisinde bazı futbolculara ıslıklı protestoda bulunan Fenerbahçe taraftarı, Altay Bayındır ve Kim Min Jae’ye özel destek verdi. Altay Bayındır’ın yediği gollere rağmen yaptığı kurtarışları alkışlayan Fenerbahçe taraftarı, genç kaleciye tezahürat yaptı. Bir pozisyon sırasında Kim Min Jae’nin hırslı mücadelesini alkışlarla karşılayan taraftarlar, Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo’ya ise tepki gösterdi.

Mert Hakan ve Gustavo oyundan alınırken ıslıklı protestoya maruz kaldı. Bazı taraftarlar oyunculara alkışlarla moral vermek isterken, iki futbolcu da kendilerini protesto edenlere alkışla karşılık verdi.

ŞİŞE FIRLATILDI, MAÇ SONU ALKIŞ!

Ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve kaleci Berke Özer’in bulunduğu bölüme su şişesi fırlatılması herkesi şaşkına çevirdi. Genç kaleci Berke Özer, şişeyi fırlatan taraftarlara sinirlenirken olay büyümeden yatıştırıldı. Maç sonunda ise, kale arkasında bulunan taraftar grupları takımı tribünlere çağırarak moral verdi.