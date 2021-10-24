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Fenerbahçe taraftarından ‘Yönetim istifa’ tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor'a son dakika golüyle 2-1 yenilen takımlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken futbolcuları da ıslıkladı.

Yayınlanma: 21:06 - 24 Ekim 2021 Güncellenme:
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Fenerbahçe taraftarından ‘Yönetim istifa’ tezahüratı

Süper Lig’in 10. haftasında Alanyaspor’a Ülker Stadı’nda 2-1 yenilen Fenerbahçe’de Ülker Stadı’nı dolduran taraftarlar tepkiliydi! Sarı-lacivertli taraftarlar, sahadan 2-1 yenik ayrılan futbolcuları ıslıkladı.

Ayrıca 90 dakika bitmeden tribündeki taraftarlar “Yönetim istifa” tezahüratında bulundu. Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini alırken Trabzonspor yenilgisinin ardından Alanyaspor mağlubiyetiyle birlikte ligde üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrıldı.

NAZIM DA OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Mücadelenin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

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