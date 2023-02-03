Fenerbahçe taraftarının uçakta Adana Demirspor maçının yan hakemine tehdit

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştığı karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu. Maçtan dönen bir Fenerbahçe taraftarı, karşılaşmanın yan hakemi ile aynı uçakta karşı karşıya geldi.

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Oldukça tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada, hakem hataları maçın önüne geçti.

Fenerbahçe cephesi karşılaşmanın hakemlerine sert tepki gösterirken, iptal edilen gol ve verilmeyen penaltılar nedeniyle puan kaybı yaşandığını savundu. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını tribünden takip eden sarı-lacivertli bir taraftar, dönüşte karşılaşmanın yan hakemi ile uçakta karşı karşıya geldi.

Maçta Fenerbahçe’nin Enner Valencia ile bulduğu beraberlik golünde ofsayt bayrağı kaldıran hakem Abdullah Bora Özkara ile karşılaşan taraftar tepki gösterdi. Maçta verilen kararlara tepki gösteren taraftar, şu ifadeleri kullandı:

“Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız. Fenerbahçe ile uğraşmayın. Tamam mı? Ota b…ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın… Çoluğunla çocuğunda… Ben de uyuyacağım. Binlerce kilometre yol yaptım. Cebimden bir ton para verdim. ama senin 2 tane b…ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorum.”