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Fenerbahçe tartışmaya davet etti, Galatasaray Ali Koç videosu paylaştı!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayısı tartışmaları yeni bir boyut alırken, iki kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar tartışmaları alevlendirdi.

Güncellenme: 17:38, 01/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe tartışmaya davet etti, Galatasaray Ali Koç videosu paylaştı!

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu’nun 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına dair yaptığı canlı yayının ardından, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İki yöneticinin yayınlarının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar, tartışmaları başka bir boyuta taşıdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in “Fenerbahçe Cumhuriyeti” benzetmesi için yaptığı eleştirilere yanıt veren Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu, “Şampiyonluk posterlerimizden, şampiyonluk belgesellerimizden bugünün FETÖ firarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz, Sayın Mustafa Cengiz” ifadelerini kullandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, “Bu tip insanların yöneticilik yapmaması lazım. Galatasaray başkanına yaptıkları hakaretler karşılıksız kalmayacak” yanıtını verdi.

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Dünyada bir tek makamın önünde 'Cumhuriyet' vardır, Cumhuriyet Savcısı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Savcısı orada, orada devlet ricali var. Bu nedir ya; 'Fenerbahçe Cumhuriyeti'!
Mustafa Cengiz ne söylemişti?

GALATASARAY’DAN ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Programların ardından Galatasaray Twitter hesabından, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 2018 yılında konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamaların videosu yayınlandı. Videoda, Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili konuşan Ali Koç, FETÖ firarisi savcıların sarı lacivertli kulübe üye yapılması konusunda eleştiride bulunuyor.

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FENERBAHÇE’DEN TARTIŞMAYA DAVET

Fenerbahçe Kulübü ise, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına dair kanıtsız şekilde iletişim yapmakla suçladığı Galatasaray’a Twitter üzerinden bir davette bulundu. Sarı lacivertliler, bu konuyu bir televizyon kanalı üzerinden Türkiye’nin önünde tartışmaya çağırdı.

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Yayınlanma Tarihi:17:25,