Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: “Beklediğimizden rahat oldu”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor’u 6-0 yenerek üst üste altıncı maçını kazanan Fenerbahçe’de, Teknik Direktör İsmail Kartal maç sonu değerlendirmeler yaptı.

Rizespor’un maça agresif başlayacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kartal, bu kadar rahat bir galibiyet beklemediklerini belirtti. Beş maçtır gol yemediklerini hatırlatan ve oyuncuların taktiksel plandan mutlu olduğunu söyleyen İsmail Kartal, Arda Güler’in performansına ilişkin de konuştu:

“Bu maçın her iki takım açısından zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin lige tutunmak için agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Ben bugünkü maçın anahtarını kendi oyunumuzu oynayacağız, sakin olarak gol atamasak da paniklemeden sabırlı kalıp rakibim sabırsız anlarını kollayarak kendi gücümüzü göstermemiz gerektiğini, gol hamlelerini yapmamız gerektiğini anlattım.”

“BEKLEDİĞİMİZDEN RAHAT OLDU”

“Sabırlı başladık. Rakip bence baya motive olmuş, erken çıkan kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı. Rakip daha da rahatladı. Kendi oyunumuzu oynayarak erken bulduğumuz gol ve penaltılarla devre 3-0 bitti. Sarı kart sınırındaki iki oyuncumuzu oyundan çıkarttık. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle farklı galibiyet elde ettik. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gaziantep maçına konsantre olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Beklediğimizden rahat bir galibiyet oldu. Rakip 10 kişi kalsa da ciddiyeti elden bırakmadık.”

“OYUNCULAR KEYİF ALIYOR”

“Dört lig bir de hazırlık 5 maçtır gol yemiyoruz. Oyun içerisinde mevkilerde değişikliklerle hareket ediyoruz rakibi şaşırtmak için. Sol bek Ferdi zaman zaman orta saha gibi oynadı. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar.”

“HERKESE AYNI MESAFEDEYİM”

“Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda’yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyim.”

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