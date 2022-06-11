Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Mario Branco ile İstanbul’a geldi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus, yardımcıları ve sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, dün gece geç saatlerde yeniden İstanbul’a geldi.

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına başlayacak Jesus, ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle, transferlerin son durumunu da konuşacak. 11 bavulla İstanbul’a gelen Jesus’u havalimanında 2 kulüp yöneticisi karşıladı.

Portekizli teknik adam, yardımcılarının yanı sıra sportif direktör olması beklenen Mario Branco ile İstanbul’a döndü.

FUTBOLA YENİ ŞEF MARIO BRANCO

Başkan Ali Koç, futbol şubesinin yeni şefi olacak ismi belirledi: Mario Branco… Sportif Direktörlük titrine inandığını her fırsatta belirten Koç, Jorge Jesus'un amiri değil onunla birlikte çalışıp takım ve yönetimle köprü kuracak isim olarak Branco'yu belirledi. 46 yaşındaki Portekizli futbol adamı, pek çok kulüpte sportif direktörlük ve ‘scout'luk yaptı.

Mario Branco, PAOK'un 34 yıl sonra şampiyon olmasını sağlayan perde arkasındaki isim olarak tanınıyor. Jose Mourinho, Branco'yu Man.United'a sportif direktör olarak önermişti. Bu isim, birkaç gün içinde göreve başlayacak.