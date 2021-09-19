Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan mağlubiyet itirafı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Pereira, hafta içi oynadıkları Avrupa maçına dikkat çekerek "Yorgunluğun kurbanı olduk" dedi.

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Süper Lig 5. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe deplasmandan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Vitor Pereira maç sonu açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi’nde oynadıkları E. Frankfurt maçının yorgunluğunun etkilerinden bahseden Pereira, Başkan Ali Koç’un maçtan sonra soyunma odasına gelmesiyle ilgili konuştu. Vitor Pereira’nın maç sonu açıklamaları:

“FİZİK VE KAFA OLARAK BURADA DEĞİLDİK”

“Tabii ki Sivas maçı bu maçtan çok farklıydı. Sivas maçını kazanabilirdik. O maç ile bu maç arasında Almanya’da oynadığımız maç vardı. O maç ağır geçti ve o maçın faturasını ödedik. Beden olarak buradaydık ama fizik ve kafa olarak burada değildik. Vücudumuz ve kafamız ferah bir şekilde sahada değildi. Kaliteli ve baskılı oynayamadık. Almanya’daki maçtan sonra bir de seyahat yorgunluğu vardı. Normal koşullarda bu maçı kazanabilirdik. Takımım yorgundu. Kaliteli bir oyun ortaya koyamadık ama ikinci yarı skoru değiştirebilirdik. Ancak yorgunluğun kurbanı olduk.”

“BAŞKAN TESELLİ ETMEK İÇİN GELDİ”

“Almanya’da oynadığımız maçın mental anlamda yorucu olduğunu da söylemiştim. Oradaki maç da yüksek konsantrasyon erektiren bir maçtı. Mental olarak yorulduğunuzda sahada zor reaksiyon gösterirsiniz. Ama perşembe günü bir maçımız daha var. Biraz daha dinlenme şansımız olacak. Başkan soyunma odasına geldi. Soyunma odasında bizi teselli etmeye çalıştı. Ama o da mental olarak yorgunluğumuzun farkında. Başkan da oyuncuların morali düşmesin ve teselli etmek için geldi. Bugün kalitemizi sahada sergileyemedik ama bugün sezon başından bu yana 14. maçımızı oynadık. İlk defa bir maç kaybettik. Bu maç için çok dinlenemedik. Ama bizim istedğimiz her zaman kalitemizi ortaya koymak. Rakip 1-0 öne geçtikten sonra kapandı, daha sonra da maçı kazandı. Maçın özeti buydu.”

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