Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu: ‘Bu süreçteki yegane görevim…’

Süper Lig 32. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Fenerbahçe’de, teknik sorumlu olarak ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Belözoğlu, kaybettikleri maçların analizini yaparak hazırlandıklarını söylerken, ilk sınavıyla ilgili duygularını paylaştı.

İlk 11 tercihinden bahseden Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Futbolculuk bitti, başka bir görevle başladım. Yine başka bir görevle hayatıma devam ediyorum. Psikolojik olarak birçok ortama kendimi hazırladım. Saha kenarı çok başka bir duygu. Başka donanımlar gerektiyor. Tecrübe anlamında da, futbolcuyken de maçı okumaya çalışan, maçtan önce kendimi hazırlamaya çalışan bir oyuncuydum. Pratik isteyen bir meslek. İnşallah benim adıma da, camiamız adına da iyi bir başlangıç olur.”

İlginizi Çekebilir Galatasaray'dan Vahdettin Engin'e istifa çağrısı: 'Zaman yine bizi haklı çıkardı'

“BİZİM NE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ”

“Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğü, sportif direktörlüğü gibi unvanlar herkese nasip olacak şeyler değil. Kendimi şanslı hissediyorum Bana güvenen camiamızı mutlu etmek en büyük isteğim. Rakiplerimizden çok bizim ne yaptığımız önemli. Ayrı bir motivasyon olacaktır takımda. Bununla beraber, bu maçın sonucunda iyi bir skorla ayrılırsak onu ayrı değerlendiririz.”

“Psikolojik olarak birçok ortama kendimi hazırladım. Bu görevler, herkese nasip olacak görevler değil, kendimi şanslı hissediyorum. Camiamızı mutlu etmek en büyük isteğim.” Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, #beINSPORTS‘un sorularını yanıtladı. pic.twitter.com/wj0pbhg6Ur — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 5, 2021

“BU SÜREÇTEKİ YEGANE GÖREVİM…”

“Oyunu iyi organize etmemiz gerekiyor. Rakibin de durumu ortada. Büyük takımlar inişli çıkışlı grafikler gösterdiğinde, oyuncuların birbirine inanmasını sağlamak yegane görevim oldu bu süreçte. Takımın motive bir şekilde geldiğini düşünüyorum. Onun neticesinde inşallah galibiyetle ayrılırız.”

Emre Belözoğlu’nun birlikte çalıştığı teknik adamlar Güntekin Onay: “Birçok teknik adamla çalıştı, tabii ki hepsinden etkilenmiştir ama özellik Diego Simeone’den çok etkilendiğini düşünüyorum. ‘Kendi vücudumu ve kendime bakmayı, Simeone’den sonra öğrendim.’ demişti.” pic.twitter.com/hBJvd6sYtQ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 5, 2021

“GERİ BİLDİRİMLERE GÖRE KADRO ÇIKARDIK”

“Kendi sahamızda oynuyoruz. Büyük takımların en büyük gücü seyircisiyle olması. Ben de taraftarımızın ilk maçımızda olmasını isterdim. İç sahamızda ne yazık ki 65 gündür kazanamıyoruz. Oyunun iki yönünü de iyi çalıştık. Uygulama neticesinde aldığımız geri bildirimlere göre bir kadro çıkardık. Beş tane önemli oyuncu kullanma şansımız var. ”

“HEMEN HEMEN 13-14 TAKIM…”

“Kaybettiğimiz maçların analizini yaparak hazırlandık. Hemen hemen 13-14 takım aynı oyunu oynadığı için iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah netice istediğimiz gibi olur.”