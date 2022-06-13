Fenerbahçe tesislere 28 kupa ve 5 yıldızlı logo koydu
Fenerbahçe Kulübü yeni sezon öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yaptı.
Fenerbahçe’nin Samandıra Can Bartu Tesisleri yeni sezon öncesinde yenilenmeye gitti. Tesislere 28 kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logoları asıldı.
Fenerbahçe’nin resmi sitesinden paylaşılan fotoğraflarla birlikte bir açıklama yayınlanırken, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı” denildi.
Tesis duvarlar sloganlar ve fotoğraflarla düzenlenirken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.
Jorge Jesus'un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları yapıldı, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.