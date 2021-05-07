Fenerbahçe TFF’nin ret kararını Tahkim’e taşıyor! ‘Bu şekilde ayıp örtülmez’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin ligin 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde, sarı-lacivertli futbolu Valencia'nın kazandığı penaltı kararının, VAR'da ‘ofsayt' gerekçesiyle iptal edilmesi sonrası yaptığı kural hatası başvurusunu değerlendirdi ve reddetti.

TFF Yönetim Kurulu, söz konusu mücadelede kural hatası olmadığını belirtirken, resmi siteden de şu açıklama yapıldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.”

TFF’nin kararı sonrası Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Fenerbahçe Alper Pirşen en kısa sürede Tahkim’e başvuracaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘NE DERLERSE KABUL EDEN BİR ANLAYIŞ VAR’

“Kararın gerekçesi geldi. İnceledik. Gün içerisinde Tahkim’e başvuracağız. En kısa sürede Tahkim’den sonuç bekliyoruz. En kısa zamanda Tahkim Kurulu’nun kararını vermesi için tüm girişimlerimizi yapacağız. MHK’nin görüşünün dışına çıkılmaması için yıllardır bir uygulama var. Kural hatalarından MHK’yı ofsayta düşürmemek için ne derlerse kabul eden bir anlayış var.”

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‘KONU KURALIN YANLIŞ UYGULANMASI’

”Konu oyuncunun ofsayt olup olmaması değil hakem yorumu devreye girer’ demişler. Konu kuralın yanlış uygulanması. Bu karar ofsayt çizgisiyle verilemez. Konu açık ofsayt diyorlar. Tamam ofsayt ama kural başka. Hakem ve gözlemcilerin raporları sıkıntı çıkaracaksa hemen ek rapor düzenletiyorlar. Bu şekilde ayıp örtülmez. Kuralı hala bilmiyorsanız. Yazdığınız gerekçeler gülünç. Türk futbolunun bu noktası bilgisizlikten. Halimiz içler acısı.”

’15 PUAN HAKEM HATALARIYLA GASP EDİLMİŞTİR’

“Hakem camiası gerçekten iyi bir noktada değil. Fenerbahçe’nin bu sezon 15 puanı hakem hatalarıyla gasp edilmiştir. Yöneticiler olarak bir yere kadar dayanıyoruz ama hem biz hem de taraftarlarımız artık dayanamayacak noktaya geldi. Sezon başında Rıdvan Dilmen Sezonu dendi, Fenerasyon dendi. Sezon başında bu algıları yapanlar sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamayınca susuyor. Görüyoruz ki saha içinde Fenerbahçe lehine hiçbir şey olmuyor.”