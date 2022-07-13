Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini duyurdu
Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni transferi Tiago Çukur’u resmen açıkladı. Oyuncuyu geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getiren sarı-lacivertli takım, oyuncuya özel videonun paylaşmasının ardından resmi siteden resmi sözleşmenin imzalandığı bilgisini duyurdu.
3 sezon yayınlanan TV dizisi Çukur’un çekildiği semtten görüntüler ile birlikte Tiago Çukur’un Ülker Stadı’ndaki formaları görüntülerinin yer aldığı video Twitter’da sarı-lacivertli taraftarlarca beğenildi ve paylaşıldı.
4 YILLIK İMZA ATTI
Fenerbahçe, Watford’dan transfer edilen Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli bu imza ile 4. resmi transferini gerçekleştirmiş oldu.
Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği King ve Arao için de resmi açıklama bekleniyor.
Ailemize hoş geldin Tiago Çukur!
Şimdi #SahneBizim! pic.twitter.com/7iR1lsmbKI
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 13, 2022
FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI
“Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Tiago Çukur'a ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
#SahneBizim
Fenerbahçe Spor Kulübü”