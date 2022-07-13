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Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini duyurdu

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yayınlanma: 23:35 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Fenerbahçe, Tiago Çukur transferini duyurdu

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni transferi Tiago Çukur’u resmen açıkladı. Oyuncuyu geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getiren sarı-lacivertli takım, oyuncuya özel videonun paylaşmasının ardından resmi siteden resmi sözleşmenin imzalandığı bilgisini duyurdu.

3 sezon yayınlanan TV dizisi Çukur’un çekildiği semtten görüntüler ile birlikte Tiago Çukur’un Ülker Stadı’ndaki formaları görüntülerinin yer aldığı video Twitter’da sarı-lacivertli taraftarlarca beğenildi ve paylaşıldı.

4 YILLIK İMZA ATTI

Fenerbahçe, Watford’dan transfer edilen Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli bu imza ile 4. resmi transferini gerçekleştirmiş oldu.

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği King ve Arao için de resmi açıklama bekleniyor.

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI

“Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur'a ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

#SahneBizim

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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