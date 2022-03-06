Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük’e saldırı

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük'e saldırı meydana geldi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından sahaya atlayan bir taraftar, hakem Zorbay Küçük'ü hedef aldı. Fenerbahçeli futbolcuların dikkati, hakem Zorbay Küçük'e saldırının büyümesini engelledi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig lideri Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye konuk olduğu maçta, hakem Zorbay Küçük zor anlar yaşadı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin Siopis’e faulü sonrası pozisyonu VAR’dan izleyen Zorbay Küçük, sarı lacivertli oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu dakikadan itibaren Fenerbahçe taraftarı ve hakem Zorbay Küçük arasındaki gerginlik arttı. Maçın ilk yarısını bitiren Zorbay Küçük, sahaya giren bir Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradı.

FUTBOLCULAR ENGEL OLDU

Sahaya girdikten sonra hakem Zorbay Küçük’e doğru koşan taraftar, tam saldırı yapacağı sırada kayarak yere düştü. Saldırgan taraftarın dengesini kaybettiği anda Fenerbahçeli futbolcular olaya müdahale etti. Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı taraftarı, güvenlik görevlileri saha dışına çıkardı.