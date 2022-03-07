Fenerbahçe Trabzonspor maçında Zorbay Küçük’ün kırmızı kartını yorumcular değerlendirdi

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonunda gündem hakem Zorbay Küçük'ün İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart oldu. Siopis'e yapılan müdahaleyi ilk önce devam ettiren hakem Küçük, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın kendisini uyarmasının ardından pozisyonu izleyip kırmızı kart çıkardı. Bu karar hakem yorumcuları tarafından yanlış olarak değerlendirildi.

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor kapalı gişe oynanan maçta Kadıköy’de 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavili takım 67 puana yükselirken, Fenerbahçe de haftayı 47 puanla kapattı. Nwakaeme ve Zajc’ın karşılıklı golleriyle geçen maçın hakemi Zorbay Küçük ise hakem yorumcularına göre sınıfta kaldı!

YAYINCI KURULUŞ YORUMCULARINA GÖRE PENALTI DEĞİL

Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’un beIN Trio programında karşılaşmanın hakem kararları yorumlandı. Bülent Yıldırım, Lale Orta ve Deniz Çoban’a göre hakem Küçük’ün kırmızı kart kararı doğru değil.

Lale Orta, “Kırmızı kart kararı yanlış. Bilerek acımasız bir basma söz konusu değil. Top ortada. Siopis kayarak geliyor, İrfan ayağını uzatıyor. Toptan kayan ayak, rakibin bacağına geliyor. UEFA’nın eğitim paketlerinde, birebir pozisyon var. UEFA’nın tavsiyesi, sarı kart olması gerektiği” ifadelerini kullandı.

“VAR HAKEMİ PJANIC POZİSYONUNDA KIRMIZI GÖSTERMEDİ”

“VAR niye karıştı, davet etti. Ben şaşırdım. Mpoku’nun Pjanic’e benzer şekilde bastığı Konyaspor – Beşiktaş maçındaki hakem Mete Kalkavan’dı. Çok ilginç. Kırmızı kart göstermedi” diyen Deniz Çoban, “Yanlış karar. Bir kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz şey, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan müdahale, gaddarlığa yakındır. Kırmızı kartın akla gelmesi doğal” diye konuştu.

“VAR MÜDAHALESİ BAŞTAN SONA YANLIŞ”

Programın diğer yorumcusu Bülent Yıldırım da kararın yanlış olduğunu belirtirken, ” İrfan Can da ayağının dışıyla topu kurtarmaya çalışıyor. Ciddi faullü pozisyonlarda kötü niyet aranıyor. Kötü niyet yok, topa odaklı bir hamle var. Olayın mantığı budur. Siopis kayıyor, risk alıyor. İrfan ayağının dışını koydu ve sökmeye çalışıyor. Burada kırmızı unsurları yok. VAR müdahalesi de baştan sona yanlıştır. Hakemi de, maçı da sıkıntıya atmıştır” şeklinde yorum yaptı.

Ayrıca diğer yorumcular da kırmızı kart pozisyonu için şu ifadeleri kullandı;

Önder Özen: Futbol oynamış herhangi biri, İrfan Can’a kırmızı kart vermezdi.

Deniz Ateş Bitnel: Değil.

Nihat Kahveci: Değil.

Ahmet Çakar: Değil.

Ayhan Akman: Alakası yok.

Gürcan Bilgiç: Sarı kart bile değil.

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