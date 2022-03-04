Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında oynanacak maçlardan dördünün hakemi gündüz duyurmuştu. TFF, arasında Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının da yer aldığı diğer maçların hakemlerini gece yarısı açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de 6 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük’ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak. Dev karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak diğer maçların hakemleri ise şöyle:

4 MART CUMA

20:00 Öznur Kablo Yeni Malatyayspor – Adana Demirspor: Yasin Kol

5 MART CUMARTESİ

16:00 Çaykur Rizespor – GZT Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16:00 Göztepe – Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

19:00 İttifak Holding Konyaspor – Galatasaray: Ali Şansalan

6 MART PAZAR

16:00 VavaCars Fatih Karagümrük – Altay (Sarper Barış Saka)

19:00 Fenerbahçe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

19:00 Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

7 MART PAZARTESİ

20:00 Yukatel Kayserispor – Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Gaziantep FK – Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)

20:00 Beşiktaş – Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)