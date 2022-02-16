Fenerbahçe-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının tarihleri belli oldu
Süper Lig'de 27-30. hafta programları açıklandı. Fenerbahçe-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıkladı. Buna göre 28. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 6 Mart Pazar saat 19:00’da, 29. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçı ise 14 Mart Pazartesi 20:00’de oynanacak.
TFF’nin açıkladığı program şu şekilde: