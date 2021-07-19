Fenerbahçe, Trabzonspor’un eski forveti için kararlı! O Sörloth gelecek…

FENERBAHÇE, forvet transferini bir an önce bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin bu bölge için listesindeki ilk isim Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi. Kanarya, Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kampta Muriqi'i kadroda düşüneceğinin sinyallerini vermesinin ardından rotayı Sörloth'a çevirdi. Norveçli yıldızın, takımı Leipzig'in kampında formayı Andre Silva ve Brian Brobbey'ye kaptırdığı gözlendi.

ALTERNATİF GAVRANOVİC

LEİPZİG'DE forma şansı bulamayacağını anlayan Alexander Sörloth, Fenerbahçe'nin teklifini gündemine aldı. Alman ekibinin kiralamaya sıcak bakmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcüyü ikna eder etmez bu transferi hızlı bir şekilde mutlu sona ulaştıracak. Kanarya, 25 yaşındaki santrforun olmaması durumunda B planı olarak Mario Gavranovic'i renklerine bağlayacak. Yönetim, İsviçreli forveti uygun bir bedelle transfer edebilme için Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile görüşmeleri sürdürüyor.

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SAĞ BEKE SACKO

SAĞ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Falaye Sacko'yu transfer etmek için harekete geçti. Portekiz'in Record gazetesi de sarı-lacivertlilerin Malili sağ bek için Vitoria Guimaraes'e teklif götürdüğünü haberleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu Belçika kulüpleri Club Brugge, Anderlecht ve Genk'in de listesinde.