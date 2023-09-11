Fenerbahçe transfer haberleri: 6 numara için yıldızlarla dolu liste

Fenerbahçe, Konferans Ligi grup aşaması listesine yetiştirilemese de, teknik patron İsmail Kartal'ın da talep ettiği 6 numara pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’de transfer bitmedi. Konferans Ligi grup aşaması listesine yetiştirilemese de sarı-lacivertliler 6 numara transferiyle yıldızlarla dolu kadrosuna son dokunuşu yapmak istiyor.

Teknik patron İsmail Kartal'ın da bu bölgeye takviye yapılmasını talep ettiği biliniyor. Kartal'a göre İsmail Yüksek bu bölgede elindeki tek isim. Miguel Crespo'nun da ayrılma ihtimali güçlendikçe 6 numara takviyesinin önemi artıyor. Yönetimin elinde geniş bir oyuncu listesi var.

İşte listedeki isimler:

AL MUSRATİ’NİN MENAJERİ GELİYOR

A Planı Braga'dan Al Musrati… Libyalı orta sahanın temsilcisi Pedro Neto sözleşme şartlarını görüşmek için İstanbul'a davet edildi. Portekiz ekibi nakit ihtiyacı nedeniyle oyuncunun satışına sıcak; talepleri ise 15 milyon Euro… Kanarya 8 milyon Euro veriyor.

GUIDO RODRIGUEZ’DE YAŞ ENDİŞESİ

Diğer aday Real Betis'ten Guido Rodriguez… Fenerbahçe, 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladı.

Ancak Rodriguez'in yaşının 29 olması nedeniyle yüksek maliyet endişesi yaşanıyor.

KİRALIK FORMÜL SCOTT MCTOMINAY

Defansif orta sahaya yüksek bonservis ödenmemesi yönünde karar alınırsa Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Scott McTominay'in kiralanmasına çalışılacak. İskoç orta saha Fred ile daha önce iyi bir uyum yakalamıştı. Bu nedenle ciddi bir seçenek durumunda.

FABRICIO DIAZ İDDİASI

Dış basında Fenerbahçe'nin Diaz ile ilgilendiği öne sürüldü. Uruguay 1. Lig ekiplerinden Liverpool FC formasını giyen 20 yaşındaki ön libero, AB pasaportu olmadığı için büyük liglerde yer bulmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertlilerin ciddi bir teklif yaptığı öne sürülüyor.

JOTA FIRSATI

Günün sürprizi Jota transferi… Al İttihad, temmuz ayında 30 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli hücum oyuncusuna yabancı kontenjanının dolması nedeniyle kulüp aranıyor.

Transferin devam ettiği ülkelere kiralanması gündemde olan Jota için Fenerbahçe devrede. 24 yaşındaki sol kanat transfer edilirse Joshua King ile yolların ayrılması gündeme gelecek.

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