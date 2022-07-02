Fenerbahçe transferde zoru istiyor: Andrea Belotti

Fenerbahçe, santrfor transferinde çıtayı yükseltti. Torino ile yolları ayıran Andrea Belotti, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. İtalya Milli Takımı oyuncusu olan 28 yaşındaki golcünün maliyetine yönelik çalışma başlatıldı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe; Serdar Dursun, Berisha, Valencia ve Samatta'dan oluşan hücum hattına takviye yapmanın peşinde. Pek çok farklı isim üzerinde duran sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son futbolcu Andre Belotti oldu.

Yıldız futbolcu, Torino ile yolları ayırdı ve boşa çıktı. Bu da İtalyan Milli Takımı'nda oynayan, henüz 28 yaşında olan Belotti'nin piyasasını yükseltiyor, taliplerini artırıyor. Fenerbahçe, mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek sezonda hata yapmamak adına ince eleyip sık dokurken Andre Belotti'nin de maliyetini araştırma kararı aldı.

Eğer yıldız golcünün şartları kulübe uyarsa, gereken fedakârlık gösterilecek. Monaco da bu isimle ilgileniyor. Belotti, üst lig seviyesinde 293 maçı çıktı, 119 gol attı.

SORLOTH UMUDU

Sarı lacivertlilerin diğer golcü çalışması ise yıldız forvet Alexander Sörloth üzerine… Leipzig, kısa süre önce Norveçlinin takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, yeni bir görüşme için randevu aldı. Alman ekibinin 8 milyon Euro'ya kadar indiği belirtiliyor.