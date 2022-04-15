Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Fenerbahçe, takımda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin bonservisini aldı.

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Fenerbahçe’nin sezon başında Major League Soccer (MLS) takımlarından Los Angeles FC takımından satın alma opsiyonlu kiraladığı Diego Rossi’nin bonservisi alındı. Fenerbahçe, Rossi’nin bonservis bedeli için 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır.

Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”

Fenerbahçe ile bu sezon 33 resmi maça çıkan Rossi, 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.