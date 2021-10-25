Fenerbahçe tribünleri gürledi

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u konuk ettiği maç boyu takıma büyük destek veren sarı-lacivertli futbolseverler, bitiş düdüğüyle protestoya başladı.

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Fenerbahçe camiası için yeniden kenetlenmenin hedeflendiği Alanyaspor mücadelesi iyi başladı ancak istenildiği gibi bitmedi. Yurdun birçok kentinde bulunan Fenerbahçe Dernekleri'nden gelen taraftarlarla birlikte sarı-lacivertli futbolseverler, satılan tüm biletleri tüketirken kendilerine ayrılan tüm bölümleri doldurdu.

Maçın ilk düdüğüyle birlikte başlayan destek, mücadelenin sonunda ise yerini tepkiye bıraktı. Alınan yenilginin ardından tribünlerin hedefinde hem futbolcular hem de yönetim vardı. Oyuncular, top ayaklarına her geldiğinde yuhalandı. Bir bölüm taraftar da Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

“FENER’LE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ”

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepkisi sürüyor. Sarı-lacivertliler, hakem Ali Şansalan'ın geçen hafta 23. dakikada Min-Jae Kim'e gösterdiği kırmızı kartı ilginç bir şekilde protesto etti. 23. dakikada stattaki LED panolarda “Fener'le kimse başa çıkamaz” yazısı belirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla bu protestoya destek verdi.