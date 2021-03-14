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Fenerbahçe tribünlerinde fidanlar yer aldı!

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesinde tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Güncellenme: 19:00, 14/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe tribünlerinde fidanlar yer aldı!

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde ağaç fidanları yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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