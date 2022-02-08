Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u ağırlayacak

Ligde 2 maçtır kazanamayan ve 6. sıraya gerileyen Fenerbahçe, son 6 haftada 4 galibiyet alan Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada kupada çeyrek final bileti arayacak.

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Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son haftaların formda takımı Kayserispor'u ağırlıyor. Kanarya, son 16 maçında turu geçip adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay, Gustavo, Novak ve İrfan Can forma giyemeyecek. Belinde ağrıları olan Mesut Özil, riske edilmeyecek.

KUPA YOLCULUKLARI

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor’u uzatmalarda 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kayserispor ise 3. turda Artvin Hopa’yı 3-0, 4. turda Iğdır FK’yı 4-0 ve 5. turda 68 Aksaray Belediyesi’ni de 4 golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

VAR KULLANILMAYA BAŞLIYOR

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarında bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Crespo, Ozan, Valencia, Osayi, Serdar

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci

Saat: 20.30

Stat: Ülker

Hakem: Arda Kardeşler