Fenerbahçe Twente maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Twente ilk maçta avantaj arıyor, UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları öncesindeki son maçta sürpriz istemiyor. Twente karşısında kazanması halinde Avrupa'da 100. galibiyetini alacak olan Fenerbahçe maç kadrosunda iki değişiklik yaparak Luan Peres ve Miha Zajc'ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz kadroya dahil etti. Fenerbahçe Twente saat 20.00'de başlayacak, maç S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda’nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa’da 4, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Avrupa’da oynadığı maçlarda rakip filelere 15 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe Twente saat 20.00’de başlayacak, mücadele S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE TWENTE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Twente: Unnerstall, Brenet, Proper, Hilgers, M.Rots, Sadilek, Kjolo, Vlap, Stejin, Ugalde, Van Wolfswinkel

FENERBAHÇE TWENTE MAÇINDA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda bugün Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın kadrosunda iki değişiklik yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Luan Peres ve Miha Zajc’ın yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği son listede şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Bright Osayi Samuel, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Bartuğ Elmaz, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

FENERBAHÇE’DE EKSİK YOK

Fenerbahçe’nin Twente karşısında UEFA’ya bildirdiği kadrodan eksik ismi bulunmuyor.

Kadrodaki isimlerden Luan Peres ve Miha Zajc sakatlıklarını atlatırken, Serdar Aziz’in durumu son idmanın ardından belli olacak.