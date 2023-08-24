Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde Twente’yi ağırlıyor

Konferans Ligi'nde heyecan zirve yapıyor! Fenerbahçe, evinde Twente'yi ağırlayarak Avrupa'daki 100. galibiyetini arayacak.

Sozcu.com.tr

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Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Twente, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20.00'de başlayacak. Rövanşı 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

Temsilcimizde Becao, Osayi, Peres ve Zajc, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Durum netleşmeyen Serdar Aziz'in ise riske edilmesi beklenmiyor. Dzeko'nun dinlendirilmesi, ilk 11'de Batshuayi'nin olması bekleniyor. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı altı resmi maçı da kazandı.

Twente ise altı maçta beş galibiyet bir beraberlikte. Avrupa kupalarındaki 259. maçına çıkacak Fenerbahçe, kazanırsa 100. galibiyetini alacak. Temsilcimizin 55 beraberliği ve 104 de yenilgisi bulunuyor. Turu geçen takım adını Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.

Muhtemel 11’ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi. Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Brenet, Kjölö, Regeer, Sampsted, Sadilek, Van Wolfswinkel, Rots, Ugalde.

Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Brenet, Kjölö, Regeer, Sampsted, Sadilek, Van Wolfswinkel, Rots, Ugalde. Saat: 20.00

20.00 Yayın: SSport+

SSport+ Stat: Ülker

Ülker Hakem: Andy Madley

FENERBAHÇE-TWENTE: 1-1

Fenerbahçe ile Twente daha önce de birbirine rakip olmuştu. 2009-10 sezonu Avrupa Ligi gruplarında eşleşen iki takım rakip sahadaki maçları kazanmıştı.

İlk maç Kadıköy'de oynanmış, Hollanda temsilcisi Mehmet Topuz'un golüne Nkufo'nun dublesi ile yanıt verip 2-1 gülmüştü. Sarı-lacivertliler ise deplasmanda rakibini Lugano ile avlamış ve 1-0 kazanmıştı.