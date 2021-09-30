Fenerbahçe, Valbuena’yı unutmadı!
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı unutmadı.
Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.
Welcome back, @MathieuVal8 pic.twitter.com/TQUEuSn7jc
— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) September 30, 2021