Fenerbahçe ve Beşiktaş istedi, Başakşehir kaptı
Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da listesinde bulunan, Fransız ekibi Lorient'ten Eren Karaağaç ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir’de transfer çalışmaları da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli ekip, ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan 18 yaşındaki stoper Eren Karaağaç’ı kadrosuna kattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient’in alt yaş kategorilerinde forma giyen Eren Karaağaç, kendisini 3 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Genç futbolcunun imza töreninde Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt yer aldı.