Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka’nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Bogar’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında 21 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Jan Breydel Stadı’nda TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko’nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.