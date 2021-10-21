Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa sahnesinde

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, sahasında Antwerp ile; Galatasaray da deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 yenilmesinin ardından gözler bu akşam Avrupa Ligi'nde olacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, ilk iki maçta 1 puan aldığı D Grubu'nda Belçika'nın Antwerp takımıyla saat 19.45'te karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlayacağı rakibini devirerek hem ilk galibiyetini almak hem de gruptan çıkma şansını sürdürmenin peşinde.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Antwerp maçında görev yapamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi, Samuel, Pelkas, Valencia, Rossi

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, Laet, Verstraete, Nainggolan, Miyoshi, Fischer, Samatta, Frey

Hakem: Sergey Ivanov

Saat: 19.45

Stat: Ülker Stadyumu

GALATASARAY KAZANIRSA AVANTAJ YAKALAYACAK

Galatasaray ise Lazio galibiyeti ve deplasmanda Marsilya beraberliği ile liderlik koltuğuna oturduğu E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Rusya'nın Lokomotiv Central Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, grupta sadece 1 puanı bulunan rakibini yenmesi durumunda bir üst tura yükselme yolunda çok büyük avantaj yakalamış olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Lokomotiv Moskova deplasmanında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Rusya'daki mücadelede görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

L. Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Maradishvili, Beka, Kulikov, Zhemaletdinov, Smolov, Anjorin

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Hakem: Harald Lechner

Saat: 22.00

Stat: Lokomotiv Central