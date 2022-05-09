Fenerbahçe ve Galatasaray yayın ihalesi komisyonundan çekildi

Süper Lig'de yayın ihalesi krizi artarak devam ediyor... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas yayın ihalesi komisyonundan çekilme kararı aldı.

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Türk futbolunda yeni sezon öncesi yaşanan yayın ihalesi krizi tırmanıyor… Hala belirsizliğini koruyan Süper Lig yayın anlaşması konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in istifası sonrası çıkmaza giren yayın ihalesi konusunda yeni başkan Servet Yardımcı 28 Nisan’da bir açıklama yaparak “İstişare halindeyiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu ilerliyor. Tüm futbolseverlerin merak ettiği soru bu. En kısa zamanda bu merakı gidermek için çabalıyoruz. Yakın zamanda pozitif haberimizi almış olursunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak son yaşanan gerilimler nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, naklen yayın ihalesi komisyonundan çekildi. Ajansspor’da yer alan habere göre; daha önce bununla ilgili sinyaller veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç rest çekerek komisyondan ayrıldı. Koç’a destek veren Galatasaray Başkanı Burak Elmas da bundan sonraki toplantılarda yer almama kararı aldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Yeni sezon öncesi yapılacak ihale için oluşturulan komisyonda her geçen gün yaprak dökümü yaşandı. Daha önce komisyonda yer alan isimler şöyleydi; TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ.

8 Mart tarihinde 13 hakemin görevlerine son verilmesiyle başlayan kaos TFF’de Nihat Özdemir, Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı görevlerinden istifa etmesiyle sonuçlanmıştı. Her ne kadar Nihat Özdemir’in yerine TFF Başkanı olan Servet Yardımcı, yayın ihalesinde olumlu sonuçların yakın olduğunu söylese de yaşanan gelişmeler Fenerbahçe ve Galatasaray’ı rahatsız etti.

ALİ KOÇ VE AĞAOĞLU ARASINDA YAŞANAN GERİLİM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun davranışlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı olduğu sürece çalışmalara katılmayacağını açıklayan Ali Koç, saygınlığını yitirmesi ve inanırlığın kalmaması nedeniyle Yayın İhalesi Komisyonu’nu da bıraktı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise yayın ihalesi komisyonunda işlerin yürümediğini belirterek “İhale konusunda işler yürümüyordu. Bir ilerleme kaydedemiyorduk. O yüzden istifa kararı aldık” dedi.

MEHMET SEPİL DE GÖREVİ BIRAKTI

Komisyonun bir başka üyesi Göztepe, bu sezon Süper Lig’e veda etti. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil de sezon sürerken Göztepe başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı. Sepil, kulüp başkanlığından ayrılarak komisyondaki görevini de bırakmış oldu.

20 OCAK’TAN BERİ DEVAM EDEN SÜREÇ…

20 Ocak’ta başlayan süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36’sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, ihale komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi. 14 Şubat günü tüm tekliflerin komisyona sunuldu.Yayın ihalesinde oluşturulan 5 pakete imza hakkı kazanan Saran Group, belirlenen tarih içerisinde paketleri imzalayarak, gerekli teminatı ödedi. Saran Group’un üzerine düşeni yapması üzerine top TFF’ye geçti. Fakat TFF, konuyla ilgili henüz bir adım atmadı.

SARAN GROUP BEKLEMEDE

Yayın ihalesi sürecinin başından beri yaptığı teklifin arkasında olduğunu belirten Saran Group, TFF’den gerekli adımların gelmemesi üzerine bir açıklama yayınladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada TFF’nin çağrısı ile 5 paket için atılan imzaların karşılığı olmaması durumunda sürecin mahkemeye taşınacağı kaydedildi.