Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ’28 şampiyonluk’ savaşı!

Fenerbahçe Kulübü’nün uzun süredir gündeme getirdiği, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların da sayılması konusundaki anlaşmazlık büyüyor. A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle ara verilen Süper Lig, bu haftaya yeni tartışmaların gölgesine başlıyor.

TFF’nin kurulduğu 1923 yılından itibaren, 1924-1959 yılları arasındaki ulusal organizasyonlardaki şampiyonluklarının toplam şampiyonluk sayısına eklenmesini talep eden Fenerbahçe Kulübü, bahsi geçen dönemde şampiyonluk yaşayan diğer kulüplere geçtiğimiz hafta ziyaret gerçekleştirdi.

Şu anda 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Kulübü, geçmiş şampiyonluklarının eklenmesiyle birlikte 28 şampiyonluğa ulaşarak 5 yıldıza sahip olması gerektiğini savunuyor. Ezeli rakibi Galatasaray ise bu talebe karşı çıkıyor.

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FENERBAHÇE BAŞVURUDA BULUNDU

Fenerbahçe Mart ayı başlarında yaptığı açıklamada TFF'ye 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuru yaptığını açıklamıştı: “Türkiye Futbol Birinciliği'nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta GS TV’de konuyla ilgili yaptığı bir programda Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF’ye başvuruda bulunduklarını duyurmuştu:

“Beşiktaş’ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959’dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler.”

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FENERBAHÇE YANIT VERECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından bir duyuru yapan Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu’nun Perşembe saat 13:00’da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağını ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e yanıt verileceğini duyurdu.

İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu, yarın (1 Nisan) saat 13.00'te, @fbtv‘de GS Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, Kulübümüzün 28 Şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır. pic.twitter.com/s5LC1eGgNu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 31, 2021

GALATASARAY’DAN HAMLE GECİKMEDİ

Fenerbahçe’nin bu duyurusunun ardından Galatasaray Kulübü’nün hamlesi gecikmedi Sarı kırmızılı kulüp, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu’nun aynı gün saat 15:00’da canlı yayında açıklamada bulunacağını duyurdu.

Başkan Yardımcımız Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili 1 Nisan Perşembe günü (yarın) saat 15.00’te @GSTV‘de “GÜNDEM ÖZEL” programında açıklamalarda bulunacaklardır. pic.twitter.com/jO0bCPx7UJ — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 31, 2021