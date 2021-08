Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gruplarda oynayacağı maçların fikstürü de belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile Galatasaray’ın gruplardaki rakipleri dün çekilen kuranın ardından belli oldu.

Fenerbahçe’nin D grubunda, Galatasaray’ın da E grubundaki maç fikstürleri de belli oldu. 16 Eylül’de başlayacak olan grup maçlarında Galatasaray ilk maçında İstanbul’da Lazio ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise gruplara Almanya’da Frankfurt deplasmanıyla başlayacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt – Fenerbahçe

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe – Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe – Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp – Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos – Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe – E. Frankfurt

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 19.45 | Galatasaray – Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya – Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova – Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray – Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray – Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio – Galatasaray

TAKIMLAR KAÇ PARA KAZANACAK?

Gruplara kalan her takımın 3.1 milyon Euro kazandığı UEFA Avrupa Ligi’nde her galibiyet 630 bin Euro, her beraberlik ise 210 bin Euro ile ödüllendiriliyor.

Gruptan 1. sırada çıkmayı başaran takımlar 1.1 milyon Euro, grup ikincileri de 550 bin Euro ekstra para kazanacak.

Grup aşamaları sonrasındaki para ödülü dağıtımı ise şöyle olacak: