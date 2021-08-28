Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gruplarda oynayacağı maçların fikstürü de belirlendi.
UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ile Galatasaray’ın gruplardaki rakipleri dün çekilen kuranın ardından belli oldu.
Fenerbahçe’nin D grubunda, Galatasaray’ın da E grubundaki maç fikstürleri de belli oldu. 16 Eylül’de başlayacak olan grup maçlarında Galatasaray ilk maçında İstanbul’da Lazio ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise gruplara Almanya’da Frankfurt deplasmanıyla başlayacak.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü
16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt – Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe – Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe – Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp – Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos – Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe – E. Frankfurt
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü
16 Eylül 19.45 | Galatasaray – Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya – Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova – Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray – Lokomotiv Moskova
25 Kasım 19.45 | Galatasaray – Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio – Galatasaray
TAKIMLAR KAÇ PARA KAZANACAK?
Gruplara kalan her takımın 3.1 milyon Euro kazandığı UEFA Avrupa Ligi’nde her galibiyet 630 bin Euro, her beraberlik ise 210 bin Euro ile ödüllendiriliyor.
Gruptan 1. sırada çıkmayı başaran takımlar 1.1 milyon Euro, grup ikincileri de 550 bin Euro ekstra para kazanacak.
Grup aşamaları sonrasındaki para ödülü dağıtımı ise şöyle olacak:
- Son 16 turu: 1.2 milyon euro
- Çeyrek final: 1.8 milyon euro
- Yarı final: 2.8 milyon euro
- Final: 4.6 milyon euro
- Şampiyon: 4 milyon euro