Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü, 107. randevuda Eryaman Stadı’nda karşılaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında, bu sezon Ankara'daki ilk maçında sahne alacak olan MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. İki ekip arasındaki nefes kesen rekabetin tarihi ve detaylar...

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Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 107. kez karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı’nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

ANKARA’DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 52 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da 3-1’lik skorla aldı.

ANKARAGÜCÜ EVİNDE SİFTAH YAPACAK

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında bu sezon Ankara’daki ilk maçında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Eryaman Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig’de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı’nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul’da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Bu sezon ligde 2, Avrupa’da ise 6 maça çıkan ve hepsini kazanan Fenerbahçe ise Ankara’da da galip gelerek lider olarak İstanbul’a dönmek istiyor. (AA)