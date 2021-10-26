Fenerbahçe ve Pereira’nın 9 günlük sınavı! 3 kritik maç ve derbi…

Süper Lig'in 9. haftasına lider giren ancak, 10. hafta sonu itibarıyla 5. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de rüzgar terse döndü. Sezona çok iyi başlayan sarı lacivertliler, ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla krizin eşiğine geldi. 21 Kasım'da Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'yi milli ara öncesi kritik bir süreç bekliyor. Fenerbahçe bu dönemden ya daha büyük krizlerle çıkacak, ya da rahat bir nefes alıp şampiyonluk mücadelesine devam edecek...

Alican ÖZCAN

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup olan ve liderlik koltuğunu Trabzonspor’a kaptıran Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki Royal Antwerp beraberliğinden sonra ligde de aradığı galibiyeti bulamadı. Kadıköy’de iyi futboluna rağmen Antwerp’i mağlup edemeyen ve hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yine taraftarı önünde Alanyaspor’a 2-1 mağlup olunca tepetaklak oldu. Trabzonspor’u deplasmandan mağlup ederek rakipleriyle arasındaki farkı açma hayalleri kuran Fenerbahçe, iki hafta içinde aldığı sonuçlarla liderlik koltuğundan 5. sıraya kadar gerilemiş oldu. Alanyaspor mağlubiyetinden sonra tribünlerdeki “Yönetim istifa” tezahüratları, Fenerbahçe’nin gelecek 3 maçını daha da önemli hale getirdi.

DERBİYE KADAR 9 GÜNDE KRİTİK 3 MAÇ

Futbol olarak sezon başındaki görüntüsünden uzak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro ve taktik tercihleri tartışma konusu olurken, sarı lacivertlilerin 9 günde oynayacağı 3 maç kritik bir dönemeç haline geldi. 30 Ekim’de Konyaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 5 gün sonra deplasmanda Antwerp ile karşılaşacak. Avrupa’dan dönüşte 3 gün sonra evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, 2 haftalık milli aranın ardından 21 Kasım’da deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbiye kadar kayıpsız gelmek isteyen Fenerbahçe’nin ligdeki geleceği açısından Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmaları büyük önem taşıyor. Avrupa’da üç maç sonunda galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, üst tur umutlarını korumak için Belçika deplasmanından da mutlak galibiyetle dönmesi gerekiyor.

EN ZORLU VİRAJ KONYA…

Üst üste gelen kötü sonuçlarla krizin eşiğine gelen Fenerbahçe, bir sonraki maçında ligin en dişli takımlarından Konyaspor’a konuk olacak. Ligde 9. haftadaki Galatasaray maçında ilk mağlubiyetini alan ancak, oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Konyaspor, son olarak Kayserispor’u evinde 2-0 mağlup etmeyi başardı. İlhan Palut yönetiminde 10 maç sonunda 17 puan toplayan ve Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde yer alan Konyaspor, kaostan uzaklaşmak isteyen sarı lacivertliler için en zor viraj olabilir. Konyaspor deplasmanında yaşanacak bir puan kaybı, Fenerbahçe’deki krizi daha da derinleştirebilir.

AVRUPA DÖNÜŞÜ YARALI KAYSERİ…

Konyaspor maçından sonra Avrupa Ligi’nde Antwerp deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu maçtan 3 gün sonra evinde Kayserispor’u ağırlayacak. Sezonun ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, son 5 maçta ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle düşüş gösteren bir performansa sahip. Özellikle son 4 maçında galibiyete hasret kalan ve 11 puanla 15. sıraya gerileyen Kayserispor, 6-3’lük Alanyaspor mağlubiyeti ile ağır bir yara aldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kayserispor, Fenerbahçe maçından önce ligin bir başka güçlü ekibi Karagümrük’ü ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DA…

Fenerbahçe’nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da, sarı lacivertlilerle benzer bir maratona girecek. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş 8 günde 3 maç oynayacak. Önce Hatayspor deplasmanına giden siyah beyazlılar, ardından Sporting Lizbon deplasmanına konuk olacak. Avrupa dönüşü Trabzonspor’u evinde ağırlayacak olan Beşiktaş, son 5 lig maçından sadece 6 puan çıkartmasına rağmen Galatasaray galibiyeti teknik heyete rahat bir nefes aldırdı. Ligde ve Avrupa’da oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve 2 beraberlik-5 galibiyetle yükselişe geçen Galatasaray’ın serisi Beşiktaş mağlubiyetiyle son buldu. Milli ara öncesinde ilk olarak Gaziantep FK ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, ardından Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak ve sonrasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

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